Стало відомо, коли Євросоюз відкриє кордони для туристів. Фото: skigu.ru

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Євросоюз влітку 2021 року буде відкритим для туристів, які мають щеплення від коронавірусу.

Однак йдеться лише про щеплення вакцинами, які схвалені Європейським агентством лікарських засобів. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише New York Times.

Вона не уточнила, коли саме хочуть відкрити для туристів кордони Європейського Союзу, але зазначила, що це може статися влітку 2021 року.

Зрозуміло одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть всіх, хто щеплений вакцинами, які схвалені Європейським агентством лікарських засобів, — заявила фон дер Ляєн.

Вона додала, що американці теж використовують відповідні вакцини, тому зможуть подорожувати до країн ЄС. Крім того, наразі йдуть активні переговори між США та ЄС про визнання паспортів вакцинації одне одного.

Наскільки я бачу, американці використовують вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів. Це дасть можливість вільного пересування та подорожей до Європейського Союзу, — сказала фон дер Ляєн.



Також вона уточнила, що відновлення поїздок залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Нагадаємо, COVID-паспорт для українців буде сумісним із європейським документом про проходження імунізації. Заради цього Україна співпрацюватиме з Єврокомісією. Цифровий сертифікат підтверджуватиме проходження вакцинації від коронавірусу, одужання від хвороби та проходження тестів.