Стало известно, когда Евросоюз откроет границы для туристов. Фото: skigu.ru

https://racurs.ua/n153781-stalo-izvestno-kogda-evrosouz-otkroet-granicy-dlya-turistov.html

Ракурс

Евросоюз летом 2021 года будет открыт для туристов, которые имеют прививку от коронавируса.

Однако речь идет только о прививках вакцинами, которые одобрило Европейское агентство лекарственных средств. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет New York Times.

Она не уточнила, когда именно хотят открыть для туристов границы Европейского союза, однако отметила, что это может произойти летом 2021 года.

Очевидно одно: все 27 государств-членов безоговорочно примут всех, кто вакцинирован вакцинами, которые одобрены Европейским агентством лекарственных средств, — заявила фон дер Ляйен.

Она добавила, что американцы тоже используют соответствующие вакцины, поэтому смогут путешествовать в страны ЕС. Кроме того, сейчас идут активные переговоры между США и ЕС о признании паспортов вакцинации друг друга.

Насколько я вижу, американцы используют вакцины, утвержденные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это даст возможность свободного передвижения и путешествий в Европейский Союз, — сказала фон дер Ляйен.



Также она уточнила, что восстановление поездок будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Напомним, COVID-паспорт для украинцев будет совместим с европейским документом о прохождении иммунизации. Ради этого Украина будет сотрудничать с Еврокомиссией. Цифровой сертификат будет подтверждать прохождение вакцинации от коронавируса, выздоровление от болезни и прохождения тестов.