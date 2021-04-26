«Оскар» 2021 показал самые элегантные и забавные наряды звезд

https://racurs.ua/n153780-oskar-2021-pokazal-samye-elegantnye-i-zabavnye-naryady-zvezd-foto.html

Ракурс

«Оскар» 2021 объявил всех победителей — минувшей ночью в кинотеатре Dolby Theatre, а также на железнодорожном вокзале в Лос-Анджелесе Union Station состоялась 93-я церемония вручения престижной премии. Американская академия кинематографических искусств и наук назвала лучшим фильмом 2020 киноленту «Земля кочевников» (Nomadland).

В то же время зрители оценили наряды звезд «Оскара"-2021 и назвали самых элегантных и забавно одетых актеров. Отметим, что все гости и номинанты церемонии должны были сделать ПЦР-тесты на COVID-19. Также во время мероприятия нужно было носить защитные маски.

93-я церемония вручения «Оскаров» была очень скромной. Участие в ней приняли всего 170 гостей. Остальные гости — из Великобритании, Франции и Австралии — подключались к церемонии по спутниковой связи. Несмотря на физическую отсутствие на церемонии они были в праздничной одежде. Номинантка на лучшую женскую роль Андра Дэй в открытом золотистом платье возглавила список самых забавно одетых на «Оскар» знаменитостей, пишет Daily Mail.

Обладательница «Оскара» Лаура Дерн в черно-белом платье стала символом мемов нынешней церемонии. Продюсер Кори Рэй и Селеста Вейт также присоединились к списку самых необычно одетых звезд.

Напомним, лучшей актрисой «Оскара"-2021 признали опытную американскую актрису Фрэнсис МакДорманд, которая сыграла главную роль в «Земле кочевников». Лучшим актером стал Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец». «Оскар» за лучшую режиссуру также получила Хлоя Чжао за историю о современных американских кочевниках.

Нагадаємо, кращою акторкою «Оскару"-2021 визнали досвідчену американську акторку Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну роль у «Землі кочівників». Кращим актором став Ентоні Хопкінс за роль у фільмі «Батько». «Оскар» за кращу режисуру також отримала Хлоя Чжао за історію про сучасних американських кочівників.