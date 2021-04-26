“Оскар” 2021 - найелегантніше та найкумедніше вбрання зірок

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Ракурс

«Оскар» 2021 оголосив усіх переможців — минулої ночі у кінотеатрі Dolby Theatre, а також на залізничному вокзалі у Лос-Анджелесі Union Station відбулася 93-я церемонія вручення престижної премії. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук назвала найкращим фільмом 2020 року стрічку «Земля кочівників» (Nomadland).

Водночас глядачі оцінили вбрання кінозірок «Оскару"-2021 й назвали найелегантніших та найкумедніше вбраних акторів. Зауважимо, що усі гості та номінанти церемонії повинні були зробити ПЛР-тести на COVID-19. Також під час заходу потрібно було носити захисні маски.

Загалом 93-я церемонія вручення «Оскарів» була дуже скромною. Участь у ній взяли лише 170 гостей. Решта гостей — з Великої Британії, Франції та Австралії — під'єднувалися до церемонії по супутниковому зв’язку. Попри фізичну відсутність на церемонії вони були у святковому одязі. Номінантка на кращу жіночу роль Андра Дей у відкритій золотистій сукні очолила список найкумедніше вбраних на «Оскар» знаменитостей, пише Daily Mail.

Володарка «Оскара» Лаура Дерн у чорно-білій сукні стала символом мемів цьогорічної церемонії. Продюсер Корі Рей та Селеста Вейт також приєдналися до переліку найдивніших нарядів зірок.

Нагадаємо, кращою акторкою «Оскару"-2021 визнали досвідчену американську акторку Френсіс Макдорманд, яка зіграла головну роль у «Землі кочівників». Кращим актором став Ентоні Хопкінс за роль у фільмі «Батько». «Оскар» за кращу режисуру також отримала Хлоя Чжао за історію про сучасних американських кочівників.