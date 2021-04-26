Музей Сталіна почали будувати в Росії

https://racurs.ua/ua/n153779-muzey-stalina-pochaly-buduvaty-v-rosiyi.html

Ракурс

Музей Йосипа Сталіна постане в Росії. 8 травня у містечку Бор поблизу Москви урочисто почнеться будівництво Сталін-центру.

Осередок Компартії РФ у Нижньому Новгороді оголосив, що 8 травня закладуть наріжний камінь у будові Сталін-центру, повідомляють The Moscow Times.

Місто Бор розташоване за 450 кілометрів на схід від Москви. Торік у тому ж місті уже відкрили пам’ятник Сталіну.

Це будівництво повинно стати першим кроком у відкритті подібних музеїв у всіх регіонах Росії, — йдеться в заяві Нижегородської обласної організації Комуністичної партії.



Керівник КПРФ Геннадій Зюганов підтримав ідею будівництва музею Сталіна.

«Ракурс» повідомляв про факти поклоніння «кату народів» Сталіну-Джугашвілі в Росії. А нещодавно в Москві вишикувалися черги і до мавзолею Леніна.