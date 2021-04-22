У день народження Леніна росіянам закрили дорогу до його мавзолею

https://racurs.ua/ua/n153647-u-den-narodjennya-lenina-rosiyanam-zakryly-dorogu-do-yogo-mavzoleu.html

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У Москві знову закриють доступ до мавзолею Леніна. Про закриття повідомили 22 квітня — у день, коли в Росії відзначають уродини «вождя світового пролетаріату».

Мавзолей Леніна буде зачинено з 23 квітня по 14 травня через репетиції та проведення параду Перемоги. Про це повідомила ФСО, інформує m24.ru.

Зазначається, що в цей період також буде закрито доступ і до некрополя біля Кремлівської стіни.

Нічні репетиції параду в Москві планують провести 29 квітня і 4 травня, а генеральна репетиція має пройти вдень 7 травня.

Сам парад в Москві проведуть 9 травня. Цього року на нього вирішили не запрошувати іноземних гостей, пояснюючи таке рішення тим, що «річниця Перемоги не ювілейна».

Цими днями «постраждає" не лише Ленін. Не пощастить і жителям російської столиці, оскільки 23 і 24 квітня в Москві буде обмежено рух транспорту. Це пов’язано з перекиданням військової техніки, яка братиме участь в параді, з підмосковного Алабина на спеціальний майданчик у Москві.

Зазначимо, що цьогоріч мавзолей Леніна був відкритий для відвідувачів зовсім недавно, 17 квітня — після того, як його закрили у листопаді 2020 року через пандемію. У перший день роботи до нього вишикувалася величезна черга, яка не стала коротшою і у наступні дні.