В день рождения Ленина россиянам закрыли дорогу к его мавзолею

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В Москве снова закроют доступ к мавзолею Ленина. О закрытии сообщили 22 апреля — в день, когда в России отмечают день рождения «вождя мирового пролетариата».



Мавзолей Ленина будет закрыт с 23 апреля по 14 мая из-за репетиции и проведения парада Победы. Об этом сообщила ФСО, информирует m24.ru.



Отмечается, что в этот период также будут закрыт доступ и к некрополю у Кремлевской стены.



Ночные репетиции парада в Москве планируют провести 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция должна пройти днем ​​7 мая.



Сам парад в Москве проведут 9 мая. В этом году на него решили не приглашать иностранных гостей, объясняя такое решение тем, что «годовщина Победы не юбилейная».



В эти дни «пострадает» не только Ленин. Не повезет и жителям российской столицы, поскольку 23 и 24 апреля в Москве будет ограничено движение транспорта. Это связано с переброской военной техники, которая будет участвовать в параде, с подмосковного Алабина на специальную площадку в Москве.



Отметим, что в этом году мавзолей Ленина был открыт для посетителей совсем недавно, 17 апреля — после того, как его закрыли в ноябре 2020 году из-за пандемии. В первый день работы к мавзолею выстроилась огромная очередь, которая не стала короче и в последующие дни.

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