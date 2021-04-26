Музей Сталина начали строить в России

https://racurs.ua/n153779-muzey-stalina-nachali-stroit-v-rossii.html

Ракурс

Музей Иосифа Сталина появится в России. 8 мая в городе Бор вблизи Москвы торжественно начнется строительство Сталин-центра.

Ячейка Компартии РФ в Нижнем Новгороде объявила, что 8 мая заложат краеугольный камень в строении Сталин-центра, сообщают The Moscow Times.

Город Бор расположен в 450 километрах к востоку от Москвы. В прошлом году в том же городе уже открыли памятник Сталину.

Это строительство должно стать первым шагом в открытии подобных музеев во всех регионах России, — говорится в заявлении Нижегородской областной организации Коммунистической партии.



Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов поддержал идею строительства музея Сталина.

«Ракурс» сообщал о фактах поклонения «палачу народов» Сталину-Джугашвили в России. А недавно в Москве выстроились очереди и к мавзолею Ленина.