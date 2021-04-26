Ни одной прививки от коронавируса не сделали в девяти регионах за сутки. Фото: Украинская правда

https://racurs.ua/n153778-ni-odnoy-privivki-ot-koronavirusa-ne-sdelali-v-devyati-regionah-za-sutki.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине, в то же время в девяти регионах за минувшие сутки, 25 апреля, не сделали ни одной прививки.

Всего за сутки в Украине сделали 1 тыс. 114 прививок, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Ни одной прививки не сделали в Киеве, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Сумской, Донецкой, Луганской и Черниговской областях.

На Волыни 25 апреля сделали 2 прививки, в Запорожской области — 3, в Херсонской — 4. Больше всего прививок за последние сутки сделали в Харьковской (307), Ровенской (180) и Киевской (177) областях.

Всего за два месяца, с 24 февраля, в Украине сделали 528 тыс. 30 прививок: 528 тыс. 28 человек получили одну дозу вакцины, пять человек получили две дозы (из них два человека получили одну дозу за рубежом).

По состоянию на 25 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 492 494 человека.

Напомним, коронавирус в Украине по состоянию на утро 26 апреля обнаружили у 5 тыс. человек. К сожалению, в воскресенье болезнь унесла жизни 195 украинцев.