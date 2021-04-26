Цена на газ в мае - какие годовые тарифы предлагают поставщики

https://racurs.ua/n153777-cena-na-gaz-v-mae-kakie-godovye-tarify-predlagaut-postavschiki.html

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Цены на газ в мае 2021 года по условиям «годового тарифа» назвали украинские газопоставщики. За кубометр газа теперь украинцам придется заплатить в пределах 7,96−13,5 грн. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, вскоре компании автоматически переведут на годовые тарифы.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» установила фиксированный годовой тариф для населения в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки). Такие данные обнародованы на сайте компании.

Крупнейший поставщик газа — компания «Йе Энергия» Дмитрия Фирташа и около 20 поставщиков, работающих под брендом «Твой Газзбут», установили единый тариф для населения «Твой газ летний» в размере 7,99 грн/куб. м (с НДС).

Компания YASNO (ДТЭК) установила годовой тариф в размере 10,5 грн/куб. м (с НДС и тарифом оператора ГТС).

ООО «Закарпаттяенергозбут» и ООО «Волиньелектрозбут» просят за свой годовой тариф 7,98 грн/куб. м (с НДС, без доставки).

«Галнафтогаз» (OKKO) установил цену летнего фиксированного плана в размере 10,99 грн/куб. М (с НДС).

Тариф на год от ООО «ЭРУ Трейдинг» составит 10,5 грн/куб. м, а от ООО «ЭРУ Людям» — 10,18 грн/куб. м.

ООО «Черновицкая областная энергоснабжающая компания» и ООО «Житомирская областная энергоснабжающая компания» установили годовой тариф на уровне — 13,50 грн/куб. м.

Тариф ООО «АзовгазЗ» составит — 12,9 грн/куб. м, ООО «Маргаз» — 12,58 грн/куб. м.

ООО «Торговая электрическая компания — 10,8 грн/куб. М, ГП» Шепетовкагаз «- 10,2 грн/куб. м.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 7 апреля внесла изменения в правила и типовое соглашение поставки природного газа, согласно которым поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену газа и другую информацию о годовых тарифах.