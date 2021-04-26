Ціна на газ у травні — які річні тарифи пропонують постачальники

https://racurs.ua/ua/n153777-cina-na-gaz-u-travni-yaki-richni-taryfy-proponuut-postachalnyky.html

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Ціни газу на травень за умовами «річного тарифу» назвали українські газопостачальники. За кубометр газу тепер українцям доведеться заплатити у межах 7,99−13,5 грн. Усіх споживачів, які донині користувалися місячними пропозиціями, невдовзі компанії автоматично переведуть на річні тарифи.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» встановила фіксований річний тариф для населення у розмірі 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки). Такі дані оприлюднено на сайті компанії.

Найбільший постачальник газу — компанія «ЙЕ Енергія» Дмитра Фірташа і близько 20 постачальників, що працюють під брендом «Твій Газзбут», встановили єдиний тариф для населення «Твій газ річний» у розмірі 7,99 грн/куб. м (з ПДВ).

Компанія YASNO (ДТЕК) встановила річний тариф у розмірі 10,5 грн/куб. м (з ПДВ і тарифом оператора ГТС).

ТОВ «Закарпаттяенергозбут» і ТОВ «Волиньелектрозбут» просять за свій річний тариф 7,98 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки).

«Галнафтогаз» (OKKO) встановив ціну річного фіксованого плану в розмірі 10,99 грн/куб. м (з ПДВ).

Тариф на рік від ТОВ «ЕРУ Трейдинг» складе 10,5 грн/куб. м, а від ТОВ «ЕРУ Людям» — 10,18 грн/куб. м.

ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» і ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» встановили річний тариф на рівні — 13,50 грн/куб. м.

Тариф ТОВ «АзовгазЗ» складе — 12,9 грн/куб. м, ТОВ «Маргаз» — 12,58 грн/куб. м.

ТОВ «Торгова електрична компанія — 10,8 грн/куб. м, ДП «Шепетівкагаз» — 10,2 грн/куб. м.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 7 квітня внесла зміни до правил і типової угоди поставки природного газу, згідно з якими постачальники газу зобов’язані до 25 квітня оприлюднити на своїх сайтах ціну газу та іншу інформацію про річні тарифи.