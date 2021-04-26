Жодного щеплення від коронавірусу не зробили в дев'яти регіонах за добу. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n153778-jodnogo-scheplennya-vid-koronavirusu-ne-zrobyly-v-dev-yaty-regionah-za-dobu.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні, водночас у дев’яти регіонах за минулу добу, 25 квітня, не зробили жодного щеплення.

Загалом за день в Україні зробили 1 тис. 114 щеплень, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Жодного щеплення не зробили у Києві, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Сумській, Донецькій, Луганській і Чернігівській областях.

На Волині 25 квітня зробили 2 щеплення, у Запорізькій області — 3, у Херсонській — 4. Найбільше щеплень за останню добу зробили в Харківській (307), Рівненській (180) і Київській (177) областях.

Загалом за два місяці, з 24 лютого, в Україні зробили 528 тис. 30 щеплень: 528 тис. 28 осіб отримали одну дозу вакцини, п’ять осіб отримали дві дози (з них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Станом на 25 квітня до листа очікування на вакцинацію від COVID-19 записалися 492 тис. 494 українці.

Нагадаємо, коронавірус в Україні станом на ранок 26 квітня виявили у 5 тис. осіб. На жаль, впродовж неділі хвороба забрала життя 195 українців.