Защита диссертации Кивы началась со скандала — к ученому не пускают СМИ

https://racurs.ua/n153782-zaschita-dissertacii-kivy-nachalas-so-skandala-k-uchenomu-ne-puskaut-smi-video.html

Ракурс

Нардеп Илья Кива 26 апреля защищает диссертацию на тему госуправления. Не обошлось без скандала.

У здания собрались журналисты, которым отказали в допуске на защиту. Охрана ссылается на необходимость аккредитоваться в пресс-службе нардепа.

Защита диссертации Киви происходит на заседании ученого совета Института подготовки кадров государственной службы занятости Украины.

По словам журналистов, которым удалось пробраться внутрь, защита будет длиться около двух-трех часов.

В то же время в зал пропустили журналистов телеканалов «1+1», Newsone, «112 Украина», ZIK. Кроме того, на глазах журналистов УП пропустили журналисток телеканала «Первый независимый». Это произошло уже после того, как охранник сказал, что в зале нет места. Охрана не допускает журналистов якобы из-за карантина.

На защиту диссертации Кивы не пускают журналистов «без аккредитации». Не пускает работник полиции в штатском. У него есть «списки». В списках 90% — представители каналов Медведчука. Аккредитацию проводили помощники Кивы, — написал на своей стоирнци в Фейсбук журналист Даниил Мокрик.

Тема научной работы связана с влиянием гражданского общества на правоохранительную систему.

Нардеп-ученый разработал «концептуальную модель повышения эффективности влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности».

О результатах своих исследований он якобы рассказал на многочисленных научных конференциях.

Внедрение наработок диссертации Кивы подтверждено справками комитета Верховной Рады и Офиса генерального прокурора.