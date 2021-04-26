Дощі та заморозки, фото: pixabay

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Тиждень перед Великоднем в Україні розпочався з дощів та снігу. Погода у вівторок, 27 квітня, також не потішить українців теплом, вдень буде дощити, а вночі вдарять заморозками.

Як повідомляє Укргідрометцентр, удень 27 квітня опади очікуються всюди крім Заходу. Подекуди можливі грози. Вітер — переважно західний, 7−12 м/с.

Температура повітря становитиме +7…+12°. У Карпатах — від +3° до +8°. Найтепліше буде на окупованих територіях — в Донецьку та Луганську температура вдень прогріється до +13°.

Уночі в південній частині країни та в східних областях температура повітря становитиме +1…+6°. На решті території очікуються заморозки до -3°. На високогір’ї Карпат температура вночі −1…−6°.

Погода в Києві 27 квітня буде без істотних опадів. Вдень часами з’являтиметься сонце, температура повітря прогріється до +9…+11°. Вночі у столиці, за прогнозом, заморозки до -2°.

Погода в Харкові 27 квітня буде з невеликою хмарністю та без дощів. Денна температура становитиме +10…+12°, вночі на поверхні ґрунту заморозки −1…−3°.

Погода у Дніпрі 27 квітня буде дощовою. Опади йтимуть весь день, вночі можливий невеликий дощ. Денна температура у місті на Дніпрі не підійматиметься вище +9…+11°. Вночі мороз −1…−3°

Погода в Одесі 27 квітня буде прохолодною. Вдень йтиме дощ, а стовпчики термометрів не піднімуться вище +7…+9°. Вночі без істотних опадів, а температура повітря буде однією з найтепліших в Україні цієї доби — від +3° до +5°.

Погода у Львові 27 квітня буде похмурою з нічними заморозками до -2° і невеликим дощем. Втім, вдень опади припиняться, очікується перемінна хмарність, а температура повітря становитиме +8…+10°.

Погода на Закарпатті 27 квітня буде без істотних опадів та з перемінною хмарністю. Вночі +2…+4, вдень +9…+11°.

Геомагнітний стан у Києві 27 квітня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.