Причину катастрофы самолета МАУ Иран скрывал с самого начала – появились доказательства

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Ракурс

Причину катастрофы самолета МАУ власти Ирана знали с самого начала и намеренно скрывали ее.

Об этом министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил в разговоре с экономистом Саидом Лейлазом. Запись разговора оказалась в распоряжении журналистов The New York Times.

Министр несколько раз говорил о том, что озвученная им информация не для публикации. Он утверждал, что его роль как члена правительства Ирана является весьма условной, так как позиция МИД и заявления зависят исключительно от верховного лидера и Корпуса стражей исламской революции.

Корпус стражей исламской революции сразу понял, что их ракеты попали в самолет, но признался в этом только через три дня.



После того как самолет был сбит, Зариф присутствовал на заседании совета национальной безопасности с двумя высшими военными командирами и сказал, что мир требует объяснений авиакатастрофы.



По словам министра, военные командиры потребовали от него написать в Twitter, что версия о ракетном ударе не соответствует действительности. Он вспомнил, что просил военных сказать ему правду о том, действительно ли иранская ракета попала в украинский самолет.

Бог мой свидетель, они отреагировали так, как если бы я отрицал существование Бога, — сказал министр.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что катастрофа самолета МАУ была намеренной атакой Ирана. По его мнению, Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации с США.