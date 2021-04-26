Влияет ли дистанция на риск заразиться COVID-19, рассказали ученые. Фото: Укринформ

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Риски заразиться коронавирусом при нахождении в одном помещении с больным COVID-19 одинаковые на любом расстоянии.

Американские ученые выяснили, что ключевым фактором вероятности заразиться вирусом является время, проведенное в одном помещении с больным, сообщает CNBC.

Исследователи разработали метод расчета рисков заболевания коронавирусом в помещениях, которые учитывает множество факторов. В частности, количество проведенного в помещении времени, циркуляцию воздуха, использование масок и даже дыхательную активность человека в разные моменты времени.

Мы утверждаем, что на самом деле нет особой пользы от правила два метра социальной дистанции, особенно когда люди носят маски, — заявили авторы исследования.



Чем дольше человек находится в одном помещении с инфицированным, тем выше вероятность заразиться COVID-19. При этом ученые отмечают, что ношение масок или соблюдение дистанции никак не уменьшает риск заразиться вирусом.

Напомним, британские ученые сообщили, что иммунитет к коронавирусу у людей, которые перенесли это заболевание, резко уменьшается через три месяца. Это означает, что вирус может поражать человека год за годом, как и грипп или другие ОРВИ.