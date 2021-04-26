Великодню тишу на Донбасі пообіцяв Зеленський

Зеленський. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n153814-velykodnu-tyshu-na-donbasi-poobicyav-zelenskyy.html

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Війна на Донбасі продовжується вже сім років, а нещодавнє загострення конфлікту викликало занепокоєння в Україні та світі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сторони готові домовитися про великоднє перемир’я на Донбасі під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи у вівторок. Про це він повідомляє прес-служба президента.

Переговори про повернення до режиму всеосяжного припинення вогню напередодні Великодніх свят перебувають на фінальному етапі.

Мені здається, усі сторони вже все узгодили, крім документального формулювання цієї угоди. Ми дуже цього хочемо і прагнемо, і дуже хочеться, щоби на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього все робиться, й українська сторона вже все для цього зробила, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський назвав відведення російських військ від кордонів «маленькою перемогою» для України та її союзників. Водночас він визнав, що для України залишається постійна загроза з боку РФ.