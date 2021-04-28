ТКГ не змогла домовитися про «великоднє перемир'я». Фото: fakty.com.ua

https://racurs.ua/ua/n153948-tkg-ne-zmogla-domovytysya-pro-velykodnie-peremyr-ya-na-donbasi.html

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Тристороння контактна група після шести годин переговорів не змогла домовитися про «великоднє перемир’я» на Донбасі.

Учасники ТКГ з Донбасу 28 квітня не змогли узгодити текст документа про перемир’я, проте вони підтвердили необхідність продовжувати консультації щодо його узгодження. Про це заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в коменатарі «Інтерфакс-Україна».

Усі сторони погодилися з необхідністю встановити «великоднє перемир’я». Було запропоновано два тексти документа — український і російський. Але не вдалося нам поки домовитися щодо остаточного тексту, тому що є чутливі формулювання. Потрібен час, щоб їх добре продумати. Проте сторони домовилися продовжувати консультації та знову підтвердили ідею про встановлення великоднього перемир’я, — зазначив він.

Як повідомила у Telegram Українська делегація для участі в ТКГ на Донбасі, сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню. Наразі тривають консультації. глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук наголосив, що «є шанс встановити «великоднє перемир’я».

Джерело: «Інтерфакс-Україна»

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що сторони готові домовитися про великоднє перемир’я на Донбасі під час засідання Тристоронньої контактної групи.