«Божевільні хробаки» поширюються в США. Фото: UW Madison Arboretum

https://racurs.ua/ua/n153947-bojevilni-hrobaky-poshyruutsya-v-ssha-vcheni-sturbovani.html

Ракурс

Інвазійні «божевільні хробаки» швидко поширюються Сполученими Штатами Америки.

Цей вид хробаків — один із трьох видів з роду Amynthas. Безхребетні, якщо взяти їх у руку, інтенсивно звиваються і намагаються вистрибнути. Саме тому їх також називають зміїними хробаками. Вони також здатні відкинути хвіст, якщо їм загрожує небезпека. Про це повідомляє ресурс Live Science.

На відміну від звичайного дощового хробака, цей інвазійний вид не тільки не «облагороджує" ґрунт, а, навпаки, поглинає з нього поживні речовини. Після себе вони залишають пухкий зернистий безлад, що нагадує кавову гущу. На думку вчених, ці черви можуть зашкодити місцевим видам безхребетних, грибам та рослинам. Крім того, вони швидко розмножуються, а виявити їх яйця складно, бо вони того ж кольору, що і ґрунт.

Такі черв’яки потрапили на територію Північної Америки в 19 ст. на корабліх з Японії та Кореї. Наразі безхребетні виявлені в 15 штатах: Міннесота, Вісконсін, Міссурі, Айова, Іллінойс, Небраска, Огайо, Техас, Луїзіана, Індіана, Канзас, Кентуккі, Теннессі та Оклахома.

На думку дослідників, черви поширюються в рослинах або у вигляді коконів, викинутих у воду. Науковці досі не знають, як контролювати їх поширення. Цьогорічні морози в Техасі могли їх убити, однак безхребетних, ймовірно, врятували їх зимостійкі кокони.

Нагадаємо, на Тайвані під час аналізу скам’янілих верств морського дна вчені виявили лігво стародавнього гігантського морського хробака, який вистрибував із засідки на свою здобич близько 20 млн років тому.

Джерело: Live Science