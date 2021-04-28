Нові санкції до телеканалу «НАШ» застосувала Нацрада. Фото:

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Ракурс

Телеканал «НАШ» знову потрапив під санкції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Регулятор 28 квітня розглянув результати безвиїзних позапланових перевірок телекомпанії «НАШ 365» (логотип «НАШ») і застосував нові санкції. Про це повідомила прес-служба Нацради.

Зазначається, що перша перевірка стосувалася трансляції на телеканалі у грудні 2020 року, коли участь у передачі «П'ятниця. Вечір» через інтернет-зв'язок взяв представник самопроголошеної Луганської народної республіки Родіон Мірошник. У Нацраді вважають, що ця особа висловила протиправні твердження стосовно територіальної цілісності та недоторканості державного кордону України, а також її конституційного ладу, чим розпалювала ворожнечу.

Відповідно до ст. 17 закону України «Про боротьбу з тероризмом», поширювати інформацію, яка має на меті пропаганду або виправдання тероризму, заборонено. Тому регулятор оштрафував телеканал на 114 тис. грн.

Ще одне фінансове покарання на телекомпанію наклали за наявність в ефірі мовника закликів до розв’язання агресивної війни або її пропаганди та розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі. Такого висновку регулятор дійшов після перевірки показу відеоролика «Наша (не)залежність? НАШ покаже».

Крім того, за двома іншими порушеннями телеканалу оголосили попередження. Мовника зобов’язали виправити все відповідно до вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, нещодавно міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що в Україні зараз не закриватимуть телемедіа, оскільки влада зосереджена на виконанні пріоритетніших завдань.