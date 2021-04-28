Новые санкции к телеканалу «НАШ» применил Нацсовет. Фото:

https://racurs.ua/n153946-novye-sankcii-k-telekanalu-nash-primenil-nacsovet.html

Ракурс

Телеканал «НАШ» снова попал под санкции Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Регулятор 28 апреля рассмотрел результаты безвыездных внеплановых проверок телекомпании «НАШ 365» (логотип «НАШ») и применил новые санкции. Об этом сообщила пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что первая проверка касалась трансляции на телеканале в декабре 2020 года, когда участие в передаче «Пятница. Вечер» через интернет-связь взял представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Родион Мирошник. В Нацсовете считают, что эта он выразил противоправные утверждение относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, а также ее конституционного строя, чем разжигал вражду.

В соответствии со ст. 17 закона Украины «О борьбе с терроризмом», распространять информацию, которая имеет целью пропаганду или оправдание терроризма, запрещено. Поэтому регулятор оштрафовал телеканал на 114 тыс. грн.

Еще одно финансовое наказание на телекомпанию наложили за наличие в эфире вещателя призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигания национальной, расовой или религиозной вражды. К такому выводу регулятор пришел после проверки показа видеоролика «Наша (не)зависимость? НАШ покажет».

Кроме того, по двум другим нарушениям телеканалу объявили предупреждение. Вещателя обязали исправить все в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Напомним, недавно министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что в Украине сейчас не будут закрывать телемедиа, поскольку власть сосредоточена на выполнении приоритетных задач.