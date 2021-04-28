Оздоровительные и рекреационные земли скоро застроят. Фото:

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Ключевой закон земельной реформы 28 апреля приняла Верховная Рада.

Парламентарии приняли законопроект № 2194 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений». Главное призвание законопроекта — передача полномочий по управлению землями коммунальной собственности объединенным территориальным общинам.

Однако на самом деле, текст законопроекта, подготовленный ко второму чтению, имеет несколько довольно интересных норм, которые никто не афиширует. Одна из таких норм — карт-бланш для строительства домов на землях оздоровительного и рекреационного назначения.

Закон позволяет строить объекты жилого, общественного назначения, другие объекты и осуществлять хозяйственную деятельность на землях оздоровительного назначения. При этом необходимо соблюдать режимы округов и зон санитарной охраны, если такая деятельность совместима с отдыхом населения. Закон разрешает строительство жилых и общественных объектов на землях рекреационного назначения.

Новые нормы предусматривают, что строительство не затронет только земельных участков зеленых зон и зеленых насаждений населенных пунктов, учебно-туристских и экологических троп, маркированных трасс, стадионов, спортивных площадок и других подобных объектов.

Напомним, 28 апреля Верховная Рада в целом приняла законопроект № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс. За законопроект проголосовали 284 народных депутата. Ранее партия «Батькивщина» подала более 3 тыс. поправок к законопроекту № 2194, в связи с чем Верховная Рада провела десять внеочередных заседаний за два месяца.