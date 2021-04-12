Приватизация: миссия выполнима

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https://racurs.ua/2846-privatizaciya-missiya-vypolnima.html

Ракурс

Ностальгирующие за Советским Союзом личности любят вспоминать не только самое вкусное мороженое, но и то, как при СССР людям «давали» квартиры. Акак не давать? Присваивая на корню львиную долю плодов труда своих граждан, тоталитарное государство должно было обеспечить свою рабочую силу крышей над головой. Ну как обеспечить? Оно лишь позволяло пользоваться жильем, а не отдавало его в собственность. Но СССР развалился, и «подаренные» государством (на самом деле заработанные тяжелым трудом не одного поколения) квадратные метры разрешили приватизировать.

Однако не все успели это сделать. Случалось, старики, живущие в квартире десятки лет, просто не думали заниматься приватизацией: тяжело, долго, непонятно… Жили себе дальше по-старому, как привыкли. А затем их детям, желающим все-таки закрепить права на семейное жилье, приходилось сталкиваться с проблемами.

Еще большей проблемой обернулась приватизация земли. Многим сельским старикам было просто не под силу довести до конца сложную и запутанную процедуру оформления документов на землю. Между тем сегодня, когда наконец принят закон о рынке земли, эти паи обрели новую ценность для их детей и внуков.

Две судебные истории, закончившиеся безусловным хэппи-эндом, показывают, что, получив в наследство «недоприватизированную» землю или недвижимость, дело вполне можно довести до конца.

Дело о потерянном квартирном ордере

Первое дело рассмотрел в феврале этого года один из районных судов Полтавы. История простая: в середине 60-х годов прошлого столетия молодая пара поженилась. Жена «получила от государства» двухкомнатную квартиру. Родилась девочка. Дочь росла, родители старели. Вместе супруги прожили полвека, первым умер муж, через четыре года — жена. Еще в далекие советские времена родители получили ордер на квартиру, в которой были зарегистрированы отец, мать и дочь.

И вот дочь, похоронив родителей, решила наконец-то приватизировать квартиру, в которой прожила всю жизнь. Взялась искать старый советский ордер, а его нет!

Что делать? Женщина обращалась в коммунальное предприятие, обслуживающее дом, в архив горсовета, в свое ОСМД. Коммунальщики ответили, что квартира не служебная, поэтому ордера на нее нет. В других инстанциях ей тоже не удалось раздобыть копию ордера. Архивный отдел горсовета написал целых три письма: мол, в протоколах заседаний исполкома горсовета более чем пятидесятилетней давности нет данных о заселении в эту квартиру. ОСМД просто выдало справку о том, что женщина зарегистрирована в квартире, но ордера у него, разумеется, не было.

Вдобавок к этим письмам и справкам хозяйка сделала на квартиру техпаспорт и собрала платежные квитанции, которые доказывали, что лицевой счет после смерти родителей она переоформила на себя и исправно платила за коммунальные услуги.

С этими документами самое время было идти в суд. Иск о признании права проживания и пользования квартирой на законных основаниях был предъявлен Управлению имуществом коммунальной собственности города (решением горсовета именно это управление является органом приватизации государственного жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности местной общины). ОСМД и коммунальщики выступали третьими лицами. Дело районный суд рассмотрел довольно оперативно.

Суд встал на сторону хозяйки квартиры и удовлетворил ее иск. Закон Украины «О приватизации государственного жилищного фонда» устанавливает нормы бесплатной передачи гражданам квартир (21 кв. м на каждого члена семьи и дополнительно 10 кв. м на семью). Он же говорит, что право на приватизацию квартиры государственного жилищного фонда получают граждане Украины, постоянно проживающие в квартире. Хозяйка полтавской квартиры предоставила достаточно доказательств того, что она много лет живет в ней, и выиграла дело.

Нет документов — нет земли?

В следующей истории разбирался Верховный суд. Оформление земельного пая — дело долгое и хлопотное, и, как уже отмечалось выше, некоторые сельские старики просто не доживают до конца процедуры, чем, между прочим, норовят воспользоваться местные советы, забрав землю себе и оставив наследников ни с чем.

Пожалуй, дело, рассмотренное уже после того, как в Украине был принят закон о рынке земель сельскохозяйственного назначения, может оказаться полезным тем, кто оказался в подобной ситуации.

Все происходило в одном из сел Харьковской области. Еще в 2006 году одна сельчанка по распоряжению районной госадминистрации получила в собственность земельный пай из государственного резервного фонда. Пока тянулась волокита с оформлением земли (а заняла она пять лет), женщина умерла. Встал вопрос о наследстве. Покойная начала процедуру приватизации, но закончить ее не успела, поэтому документов на землю не было. Наследником женщины был ее муж, но через четыре года не стало и его. Следующей в цепи наследования была дочь обоих сельчан. И теперь уже она не могла оформить наследство на земельный пай: нотариальная контора отказала в оформлении из-за отсутствия документов на землю. А откуда им было взяться, если приватизация не закончена?

Четыре года назад наследница обратилась в суд с иском к сельсовету и Главному управлению Госгеокадастра в Харьковской области о признании права на завершение приватизации пая в порядке наследования.

И районный, и апелляционный суды, куда поступила жалоба из геокадастра, признали за женщиной это право. Тогда областное управление Госгеокадастра подало кассационную жалобу и проиграло дело.

В решении Верховного суда сказано, что в состав наследства входят все права и обязанности, принадлежащие умершему на момент открытия наследства и не закончившиеся вследствие его смерти (статья 1218 Гражданского кодекса Украины). Земельный же кодекс говорит, что граждане Украины могут получить право собственности на земельные участки на основе наследования. Тот же Земельный кодекс (статья 125) разъясняет: если тот, кто оставил наследство, начал, но не успел закончить процедуру приватизации, а органы местного самоуправления отказывают наследникам в завершении процедуры, то наследники имеют право обратиться в суд. Тут есть важный нюанс — в иске должно фигурировать право на завершение приватизации и получение государственного акта на право собственности на землю на имя наследника, а не право собственности на земельный участок. Это право — и это важный момент! — не зависит от наличия у наследника личного права на приватизацию земли.

Наследница дело выиграла. Еще каких-то несколько лет, и, глядишь, закончит процедуру оформления земельного пая, начатую ее покойной матерью 15 лет назад.

…Но в любом случае эти судебные истории закончились счастливо для обычных граждан, вступивших в спор с бюрократической машиной. Что не может не радовать.