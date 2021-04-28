Нардепы отдали общинам землю вне населенных пунктов – Рада разблокирована. Фото: Укринформ

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Ракурс

Законопроект № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс в целом приняла Верховная Рада.

За законопроект проголосовали 284 народных депутатов на пленарном заседании в среду, 28 апреля.

Согласно пояснительной записке к документу, целью законопроекта является передача земель госсобственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые нужны государству для выполнения его функций) в коммунальную собственность.

Также предполагается упразднение институтов государственной экспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации земель.

Кроме того, законопроект предусматривает такие изменения:

Продавать или сдавать участки в аренду — будет решать община;

Вся выручка пойдет в местный бюджет — около 4,5 млрд грн ежегодно;

Использование земель — под контролем общин;

Арендатор — первый в очереди на покупку участка;

Предоставление новых участков для огородничества — не больше 0,6 га;

Общины сами договариваться о границах между собой;

Парламент не будет согласовывать изменения целевого назначения особо ценных земель.

Напомним, «Батькивщина» подала больше 3 тыс. поправок к законопроекту № 2194, в связи с чем Верховная Рада провела десять внеочередных заседаний за два месяца.