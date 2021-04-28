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Нардепи віддали громадам землю поза населеними пунктами — Рада розблокована. Фото: Укрінформ

Нардепи віддали громадам землю поза населеними пунктами — Рада розблокована

28 кві 2021, 15:11
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Законопроект № 2194 про внесення змін до Земельного кодексу в цілому ухвалила Верховна Рада.

За законопроект проголосували 284 народних депутати на пленарному засіданні в середу, 28 квітня.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроекту є передання земель держвласності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) у комунальну власність.

Також передбачається скасування інститутів державної експертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель.

Окрім того, законопроект передбачає такі зміни:

  • Продавати чи здавати ділянки в оренду — вирішуватиме громада;
  • Весь виторг йтиме до місцевого бюджету — близько 4,5 млрд грн щороку;
  • Використання земель — під контролем громад;
  • Орендар — перший у черзі на купівлю ділянки;
  • Надання нових ділянок для городництва — не більше 0,6 га;
  • Громади самі домовлятимуться про межі між собою;
  • Парламент не погоджуватиме зміни цільового призначення особливо цінних земель.

Нардепи віддали громадам землю поза населеними пунктами. Джерело: USAID

Нагадаємо, «Батьківщина» подала понад 3 тис. поправок до законопроекту № 2194, у зв’язку з чим Верховна Рада провела десять позачергових засідань за два місяці.

Джерело: Ракурс


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