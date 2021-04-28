Нардепи віддали громадам землю поза населеними пунктами — Рада розблокована. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n153928-nardepy-viddaly-gromadam-zemlu-poza-naselenymy-punktamy-rada-rozblokovana.html

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Законопроект № 2194 про внесення змін до Земельного кодексу в цілому ухвалила Верховна Рада.

За законопроект проголосували 284 народних депутати на пленарному засіданні в середу, 28 квітня.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, метою законопроекту є передання земель держвласності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) у комунальну власність.

Також передбачається скасування інститутів державної експертизи землевпорядної документації та агрохімічної паспортизації земель.

Окрім того, законопроект передбачає такі зміни:

Продавати чи здавати ділянки в оренду — вирішуватиме громада;

Весь виторг йтиме до місцевого бюджету — близько 4,5 млрд грн щороку;

Використання земель — під контролем громад;

Орендар — перший у черзі на купівлю ділянки;

Надання нових ділянок для городництва — не більше 0,6 га;

Громади самі домовлятимуться про межі між собою;

Парламент не погоджуватиме зміни цільового призначення особливо цінних земель.

Нагадаємо, «Батьківщина» подала понад 3 тис. поправок до законопроекту № 2194, у зв’язку з чим Верховна Рада провела десять позачергових засідань за два місяці.