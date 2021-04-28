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Ракурс
Коронавірус навчилися знищувати за півсекунди у США

Коронавірус навчилися знищувати за півсекунди у США

28 кві 2021, 15:08
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Коронавірус SARS-CoV-2 можуть знищити за півсекунди — команда вчених під керівництвом професора кафедри електротехніки та обчислювальної техніки Арума Хана з Техаського університету розробила прилад, який в лабораторних умовах дозволяє за півсекунди нейтралізувати вірус.

Пристрій являє собою секцію трубки з нержавіючої сталі, через яку пропускається розчин з коронавірусом. При нагріванні трубки до 72 °C впродовж півсекунди титр SARS-CoV-2 в розчині зменшується у 100 тис. разів. За даними дослідників, термічна обробка в перспективі дозволить використовувати цей метод в системах опалення, вентиляції та кондиціонування, пише Phys.org.

Теплообробка проти SARS-CoV-2 застосовувалася і раніше, однак для нейтралізації коронавірусу потрібно від однієї до 20 хв.

Хан і його команда тепер продемонструвала, що термічна обробка менш ніж за секунду повністю нейтралізує коронавірус, забезпечуючи можливість зниження поширення COVID-19, особливо повітряно-крапельним шляхом, — наголошується в публікації.

Джерело: Phys.org

Джерело: Ракурс


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