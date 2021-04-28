Коронавірус навчилися знищувати за півсекунди у США

https://racurs.ua/ua/n153927-koronavirus-navchylysya-znyschuvaty-za-pivsekundy-u-ssha.html

Ракурс

Коронавірус SARS-CoV-2 можуть знищити за півсекунди — команда вчених під керівництвом професора кафедри електротехніки та обчислювальної техніки Арума Хана з Техаського університету розробила прилад, який в лабораторних умовах дозволяє за півсекунди нейтралізувати вірус.

Пристрій являє собою секцію трубки з нержавіючої сталі, через яку пропускається розчин з коронавірусом. При нагріванні трубки до 72 °C впродовж півсекунди титр SARS-CoV-2 в розчині зменшується у 100 тис. разів. За даними дослідників, термічна обробка в перспективі дозволить використовувати цей метод в системах опалення, вентиляції та кондиціонування, пише Phys.org.

Теплообробка проти SARS-CoV-2 застосовувалася і раніше, однак для нейтралізації коронавірусу потрібно від однієї до 20 хв.

Хан і його команда тепер продемонструвала, що термічна обробка менш ніж за секунду повністю нейтралізує коронавірус, забезпечуючи можливість зниження поширення COVID-19, особливо повітряно-крапельним шляхом, — наголошується в публікації.

Джерело: Phys.org