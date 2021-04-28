Як змінився коронавірус — лікар розповіла про гостру фазу COVID-19

https://racurs.ua/ua/n153906-yak-zminyvsya-koronavirus-likar-rozpovila-pro-gostru-fazu-covid-19.html

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Як змінився коронавірус, розповіла очільниця центру респіраторної медицини клініки «Феофанія» Світлана Гук. За її словами, медичні працівники зараз фіксують серйозні зміни в перебігу захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 у пацієнтів.

З COVID-19 спостерігається продовження терміну гострої фази. Якщо раніше ми спостерігали і знали за наказом Міністерства охорони здоров’я, що впродовж двох тижнів людина стає незаразною, і ми вже не переживаємо за її стан після 14 діб з початку захворювання, то нині ми цей період спостерігаємо щонайменше до 21 доби, — зазначила Гук в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами лікаря, медики нині вже не повинні робити контрольні ПЛР-тестування під час виписки зі стаціонару або з лікарняного листа.

Раніше була вимога два негативних ПЛР-тести, потім один… А зараз ми не тестуємо контрольно. Якщо пройшло 14 днів від початку захворювання, і останні три дні немає вірусної інфекції — ми можемо виписувати людину, — розповіла вона.

Лікар вважає, що можливо, терміни лікування коронавірусної інфекції в Україні переглядатимуться.

Нагадаємо, коронавірус в Україні за минулу добу, 27 квітня, підхопили ще 9 тис. 590 осіб, від ускладнень хвороби помер 441 українець. Захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників.

Джерело: «Україна 24»