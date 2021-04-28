Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n153896-koronavirus-v-ukrayini-ponad-400-smertey-ta-9-tys-590-novyh-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 27 квітня, підхопили ще 9 тис. 590 людей, від ускладнень хвороби помер 441 українець.

Захворіли 451 дитина та 217 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 3 тис. 623 особи;

одужало — 20 тис. 62 особи;

здійснено тестувань за добу — 99 тис. 112 (зокрема методом ПЛР — 43 тис. 841, методом ІФА — 15 тис. 489).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 47 тис. 838 осіб;

одужало — 1 млн 616 тис. 891 особа;

летальних випадків — 43 тис. 391;

проведено ПЛР-тестувань — 9 млн 335 тис. 892.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 тис. 70), Харківській (818), Донецькій (811), Дніпропетровській (584) та Львівській (530) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ — 1 тис. 70 випадків / 1 тис. 876 щеплень;

Вінницька область — 223 випадки / 541 щеплення;

Волинська область — 356 випадків / 466 щеплень;

Дніпропетровська область — 584 випадки / 1 тис. 894 щеплення;

Донецька область — 811 випадків / 419 щеплень;

Житомирська область — 232 випадки / 422 щеплення;

Закарпатська — 115 випадків / 570 щеплень;

Запорізька область — 485 випадків / 648 щеплень;

Івано-Франківська область — 102 випадки / 252 щеплення;

Київська область — 384 випадки / 820 щеплень;

Кіровоградська область — 134 випадки / 92 щеплення;

Луганська область — 213 випадків / 351 щеплення;

Львівська область — 530 випадків / 2 тис. 535 щеплень;

Миколаївська область — 281 випадок / 937 щеплень;

Одеська область — 522 випадки / 1 тис. 967 щеплень;

Полтавська область — 445 випадків / 1 тис. 66 щеплень;

Рівненська область — 417 випадків / 431 щеплення;

Сумська область — 267 випадків / 327 щеплень;

Тернопільська область — 206 випадків / 110 щеплень;

Харківська область — 818 випадків / 1тис. 65 щеплень;

Херсонська область — 222 випадки / 424 щеплення;

Хмельницька область — 483 випадки / 813 щеплень;

Черкаська область — 445 випадків / 658 щеплень;

Чернівецька область — 129 випадків / 425 щеплень;

Чернігівська область — 116 випадків / 481 щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі із захворілих на коронавірус відчувають симптоми захворювання навіть через рік після перенесення легкого/помірного випадку хвороби. Близько половини (53%) перехворілих скаржаться на як мінімум один симптом, що не проходить.