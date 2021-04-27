Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153852-symptomy-koronavirusu-ne-prohodyat-uje-rik-u-skilkoh-ludey-ce-traplyaietsya-y-chomu-infografika.html

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Коронавірус у світі продовжує вирувати, а деякі із захворілих відчувають симптоми захворювання навіть через рік після перенесення легкого/помірного випадку хвороби.

Близько половини (53%) перехворілих скаржаться на хоча б один симптом із тих, які проявилися під час того, як вони підхопили інфекцію. Про це повідомляється в італійському дослідженні, опублікованому в журналі medRxiv.



Повідомляється, що медики провели дослідження на невеликій вибірці пацієнтів — 354 людей. З них 304 (185 — жінки) завершили опитування через рік після початку дослідження і пройшли контрольне інтерв’ю. Середній вік учасників — 47 років (від 18 до 76).

Найбільш частими симптомами люди називали:

27% — підвищена стомлюваність/втома;

22% — погіршення нюху/почуття смаку;

13% — задишка;

9% — біль у м’язах.

Під час дослідження вчені встановили, що основними чинниками для такого тривалого впливу коронавірусу на організм були жіноча стать, вік від 40 до 54 років, індекс маси тіла понад 25.

Водночас наявність від трьох до семи симптомів під час гострої фази захворювання вела до значного збільшення ймовірності їхнього збереження через рік. Цей зв’язок був сильнішим у тих, у кого було менш як вісім симптомів.

Попри те, що всі учасники дослідження мали легкий/середній перебіг хвороби без ознак пневмонії, 13% повідомляли про задишку через рік. При цьому аномальна функція легенів спостерігалася майже в третини пацієнтів після гострої фази легкої форми COVID-19.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам коронавірусу, який демонструє стійкість до антитіл, виявили в США. Цей штам генетично пов’язаний із «британської» мутацією SARS-CoV — 2.

Джерело: MedRxiv