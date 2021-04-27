Коронавирус. Фото: Шыещсл

https://racurs.ua/n153852-simptomy-koronavirusa-ne-prohodyat-uje-god-u-skolkih-ludey-eto-sluchaetsya-i-pochemu-infografika.html

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Коронавирус в мире продолжает бушевать, а некоторые из заболевших чувствуют симптомы заболевания даже спустя год после перенесения легкого/умеренного случая болезни.

Около половины (53%) переболевших жалуются на один не проходящий до конца симптом из тех, которые проявились во время того, как они подхватили инфекцию. Об этом сообщается в итальянском исследовании, опубликованном в журнале medRxiv.





Сообщается, что медики провели исследование на небольшой выборке пациентов — 354 людях. Из них 304 (185 — женщины) завершили опрос спустя год после начала исследования и прошли контрольное интервью. Средний возраст участников — 47 лет (от 18 до 76).

Наиболее частыми симптомами люди называли:

27% — повышенная утомляемость/усталость;

22% — ухудшение обоняния/чувства вкуса;

13% — одышка;

9% — боль в мышцах.

В ходе исследования ученые установили, что предрасполагающими факторам для такого длительного влияния коронавируса на организм были женский пол, возраст от 40 до 54 лет, индекс массы тела больше 25.

При этом наличие от трех до семи симптомов во время острой фазы заболевания вело к значительному увеличению вероятности их сохранения через год. Эта связь была сильнее у тех, у кого было меньше восьми симптомов.

Несмотря на то, что все участники исследования имели легкое/среднее течение болезни без признаков пневмонии, 13% сообщали об одышке спустя год. При этом аномальная функция легких наблюдалась почти у трети пациентов после острой фазы легкой формы COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм коронавируса, который демонстрирует устойчивость к антителам, выявили в США. Этот штамм генетически связан с «британской» мутацией SARS-CoV-2.

Источник: MedRxiv