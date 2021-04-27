С компанией Apple судятся из-за затонувших iPhone. Фото: apple-sapphire.ru

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Коллективный иск против компании Apple подали пользователи в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка.

В иске говорится о том, что в рекламе компания из Купертино предоставляет некорректные сведения о степени влагозащиты своих смартфонов и отказывается от выполнения гарантийных обязательств. В жалобе на 13 страниц, подписанной именем «Антуанетты Смит и других истцов», указаны причины для судебного разбирательства. Об этом сообщает издание Appleinsider.

Отмечается, что Apple активно рекламирует свои iPhone как защищенные от попадания влаги девайсы. В документе говорится, что при этом в рекламе и пользовательского соглашения юристы корпорации используют мелкий шрифт и «недостаточно полно» перечисляют случаи, на которые не распространяется гарантия. Например, сервисные центры Apple отказываются ремонтировать девайсы, имевшие контакт с водой, в которой содержится хлорка или соль.

Также юристы обращают внимание, что в сервисных центрах ориентируются на расположенные в iPhone индикаторы влаги, которые становятся красными при контакте с жидкостями. По мнению специалистов, они расположены таким образом, что меняют свой цвет даже при незначительном попадании воды, кофе или сока на корпус смартфона. А из-за окраски индикатора в сервис-центрах отказывают в бесплатном ремонте смартфона.

В документе говорится, что истцу Антуанетте Смит компания «Эпл» отказала в ремонте «Айфона» из-за попадания влаги на корпус смартфона и она была вынуждена его самостоятельно оплачивать.

Как известно, iPhone 7 стал первым смартфоном, который имел сертификацию IP67, что обеспечивает максимальную водонепроницаемость на глубине до одного метра в течение 30 минут. Уже iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили влагозащиту IP68, что позволял держать смартфоны на глубине до 4 м. А смартфоны iPhone 12 могут находиться на глубине до 6 м.

Напомним, осенью 2020 года стало известно, что американская технологическая компания Apple выплатит 33 штатам 113 млн долл. за искусственное замедление старых айфонов.

Источник: Appleinsider