З компанією Apple судяться через затонулі iPhone. Фото: apple-sapphire.ru

https://racurs.ua/ua/n153851-zatonuli-iphone-staly-prychynou-grupovogo-pozovu-proty-apple.html

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Колективний позов проти компанії Apple подали користувачі до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка.

У позові йдеться про те, що в рекламі компанія з Купертіно надає некоректні відомості щодо ступеня вологозахисту своїх смартфонів і відмовляється від виконання гарантійних зобов’язань. У скарзі на 13 сторінок, підписаній ім’ям «Антуанетти Сміт та інших позивачів», вказані причини для судового розгляду. Про це повідомляє видання Appleinsider.

Зазначається, що Apple активно рекламує свої iPhone як захищені від попадання вологи девайси. У документі йдеться, що при цьому в рекламі і угоди користувача юристи корпорації використовують дрібний шрифт і «недостатньо повно» перераховують випадки, на які не поширюється гарантія. Наприклад, Сервісні центри Apple відмовляються ремонтувати девайси, що мали контакт з водою, в якій міститься хлорка або сіль.

Також юристи звертають увагу, що у сервісних центрах орієнтуються на розташовані в iPhone індикатори вологи, які стають червоними при контакті з рідинами. На думку спеціалістів, вони розташовані таким чином, що змінюють свій колір навіть при незначному попаданні води, кави або соку на корпус смартфону. А через фарбування індикатора в сервіс-центрах відмовляють у безкоштовному ремонті смартфону.

У документі йдеться, що позивачеві Антуанетті Сміт компанія «Епл» відмовила в ремонті «Айфона» через попадання вологи на корпус смартфона і вона була змушена його самостійно оплачувати.

Як відомо, iPhone 7 став першим смартфоном, який мав сертифікацію IP67, що забезпечує максимальну водонепроникність на глибині до одного метра протягом 30 хвилин. Вже iPhone 11 Pro і 11 Pro Max отримали вологозахист IP68, що дозволяв тримати смартфони на глибині до 4 м. А смартфони iPhone 12 можуть перебувати на глибині до 6 м.

Нагадаємо, восени 2020 року стало відомо, що американська технологічна компанія Apple виплатить 33 штатам 113 млн дол. через штучне уповільнення старих айфонів.

Джерело: Appleinsider