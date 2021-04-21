Apple представила трекер AirTag для пошуку загублених речей, скрін з відео

https://racurs.ua/ua/n153590-apple-predstavyla-treker-airtag-dlya-poshuku-zagublenyh-rechey-foto-video.html

Ракурс

Загублені ключі, пульти чи інші речі — більше не проблема. Про роззяв потурбувалась Apple, створивши спеціальний трекер, який знайде загублену річ за лічені секунди.



Американська компанія Apple під час весняної презентації новинок представила довгождану мітку для пошуку загублених речей — трекер AirTag. Про це повідомляє сайт компанії.



Це невеликий брелок, який можна повісити на ключі або сумку. Працювати він буде спільно з додатками та сервісами Apple, але лише на айфоні з чіпами U1, а значить починаючи з iPhone 12.

Apple представила AirTag, невеликий аксесуар із елегантним дизайном, який допомагає відстежувати та знаходити найважливіші елементи за допомогою застосунку Apple Find My. Незалежно від того, прикріплений він до сумочки, ключів, рюкзака чи інших предметів, AirTag підключається до величезної глобальної мережі Find My і може допомогти знайти загублений предмет, зберігаючи при цьому конфіденційність та анонімність даних про місцезнаходження за допомогою наскрізного шифрування, — зазначили в компанії.

Трекер Apple AirTag виконано у вигляді невеликого круглого пристрою, який можна прикріпити до різних предметів, наприклад, до ключів чи до рюкзака. Якщо предмет з трекером загубиться, то його можна буде легко відстежити за допомогою програми Apple Find My для iOS — його буде видно

на карті в додатку «Локатор». Там же можна подивитися, де знаходяться інші ваші пристрої Apple.





Користувач отримуватиме повідомлення, коли буде віддалятися від предмета з трекером.



Гаджет водо- та пилонепроникний, має вбудований динамік, акселерометр, замінну батарею і працює за допомогою технології Bluetooth LE. Від однієї батареї пристрій зможе працювати близько року, запевняють в Apple.



Трекер AirTag не зберігає жодних даних про історію місцеперебування речей. В Apple запевнили, що використовують наскрізне шифрування для зв’язку між AirTag та мережею Find My.



Гаджет буде доступним для попереднього замовлення вже в найближчу п’ятницю. А поставки стартують 30 квітня.



Один брелок коштуватиме 29 дол., але якщо ви справжня роззява, то можете за 98 дол. купити відразу чотири такі пристрої.



Apple потурбувалася і про аксесуари для AirTag, створивши їх у вигляді шкіряних чохлів і брелоків для ключів.