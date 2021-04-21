Apple представила трекер AirTag для поиска утерянных вещей, скрин с видео

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Ракурс

Потерянные ключи, пульты и другие вещи — больше не проблема. О раззявах позаботилась Apple, создав специальный трекер, который найдет потерянную вещь за считанные секунды.



Американская компания Apple во время весенней презентации новинок представила долгожданную метку для поиска утерянных вещей — трекер AirTag. Об этом сообщает сайт компании.



Это небольшой брелок, который можно повесить на ключи или сумку. Работать он будет совместно с приложениями и сервисами Apple, но только на айфоне с чипами U1, а значит начиная с iPhone 12.

Apple представила AirTag, небольшой аксессуар с элегантным дизайном, который помогает отслеживать и находить важнейшие элементы с помощью приложения Apple Find My. Независимо от того, прикреплен он к сумочке, ключей, рюкзака или иных предметов, AirTag подключается к огромной глобальной сети Find My и может помочь найти потерянный предмет, сохраняя при этом конфиденциальность и анонимность данных о местоположении с помощью сквозного шифрования, — отметили в компании.

Трекер Apple AirTag выполнен в виде небольшого круглого устройства, который можно прикрепить к различным предметам, например, к ключам или к рюкзаку. Если предмет с трекером потеряется, то его можно будет легко отследить с помощью программы Apple Find My для iOS — предмет будет видно на карте в приложении «Локатор». Там же можно посмотреть, где находятся другие ваши устройства Apple.





Пользователь будет получать сообщение, когда будет удаляться от предмета с трекером.



Гаджет водо- и пыленепроницаемый, имеет встроенный динамик, акселерометр, заместительную батарею и работает с помощью технологии Bluetooth LE. От одной батареи устройство сможет работать около года, уверяют в Apple.



Трекер AirTag не хранит никаких данных об истории местонахождение вещей. В Apple заверили, что используют сквозное шифрование для связи между AirTag и сетью Find My.



Гаджет будет доступен для предварительного заказа уже в ближайшую пятницу — 23 апреля. А поставки стартуют 30 апреля.



Один брелок будет стоить 29 долл., но если вы настоящая растеряха, то можете за 98 долл. купить сразу четыре таких устройства.



Apple позаботилась и об аксессуарах для AirTag, создав их в виде кожаных чехлов и брелоков для ключей.