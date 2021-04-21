Устойчивый к антителам штамм коронавируса выявили в США

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Штамм коронавируса, который демонстрирует устойчивость к антителам, выявили в США. Этот штамм генетически связан с «британской» мутацией SARS-CoV-2. Впервые новый вариант коронавируса BV-1 обнаружили в образце слюны студента Техасского университета во время тестирования учащихся на COVID-19.

У студента до середины марта появились легкие симптомы простуды, которые исчезли ко 2 апреля. 9 апреля студент получил отрицательный тест, сообщает Medical Xpress, ссылаясь на доклад Глобального исследовательского комплекса здравоохранения Техасского университета A&M (GHRC), пишет «Интерфакс».

Новый вариант сочетает в себе генетические маркеры, отдельно связанные с быстрым распространением, тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к нейтрализующим антителам, — отметил главный вирусолог GHRC Бен Нойман.



Ученые из GHRC передали информацию о BV-1 в Центры по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, а также в международную организацию GISAID в Мюнхене, которая собирает последовательности SARS-CoV-2 со всего мира.

Отмечается, что многие лаборатории США ограничивают секвенирование только тяжелыми случаями коронавирусной инфекции, Техасский университет «тестирует» в том числе и бессимптомных студентов.