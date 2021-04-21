Стійкий до антитіл штам коронавірусу виявили у США

https://racurs.ua/ua/n153601-stiykyy-do-antytil-shtam-koronavirusu-vyyavyly-u-ssha.html

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Штам коронавірусу, який демонструє стійкість до антитіл, виявили у США. Цей штам генетично пов’язаний з «британською» мутацією SARS-CoV-2. Вперше новий варіант коронавірусу BV-1 знайшли у зразку слини студента Техаського університету під час тестування на COVID-19.

У студента до середини березня з’явилися легкі симптоми застуди, які зникли до 2 квітня. 9 квітня студент отримав негативний тест, повідомляє Medical Xpress, посилаючись на доповідь Глобального дослідницького комплексу охорони здоров’я Техаського університету A&M (GHRC), пише «Інтерфакс».

Новий варіант поєднує в собі генетичні маркери, окремо пов’язані зі швидким поширенням, важким захворюванням і високою стійкістю до антитіл, здатних до нейтралізації, — зазначив головний вірусолог GHRC Бен Нойман.



Вчені з GHRC відправили інформацію про BV-1 в Центри з контролю і профілактики захворювань в Атланті, а також в міжнародну організацію GISAID в Мюнхені, яка збирає послідовності SARS-CoV-2 з усього світу.

Зазначається, що багато лабораторій США обмежують секвенування лише важкими випадками коронавірусної інфекції, проте Техаський університет «тестує", зокрема, й безсимптомних студентів.