Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n153896-koronavirus-v-ukraine-bolshe-400-smertey-i-9-tys-590-novyh-zabolevshih-infografika.html

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 27 апреля, подхватили еще 9 тыс. 590 человек, от осложнений болезни умер 441 украинец.

Заболели 451 ребенок и 217 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 3 тыс. 623 человека;

выздоровело — 20 тыс. 62 человека;

осуществлено тестирований — 99 тыс. 112 (в том числе методом ПЦР — 43 тыс. 841, методом ИФА — 15 тыс. 489).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 47 тыс. 838 человек;

выздоровело — 1 млн 616 тыс. 891 человек;

летальных исходов — 43 тыс. 391;

проведено ПЦР-тестов — 9 млн 335 тыс. 892.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 70), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

Киев — 1 тыс. 70 случаев / 1 тыс. 876 прививок;

Винницкая область — 223 случая / 541 прививки;

Волынская область — 356 случаев / 466 прививок;

Днепропетровская область — 584 случая / 1 тыс. 894 прививки;

Донецкая область — 811 случаев / 419 прививок;

Житомирская область — 232 случая / 422 прививки;

Закарпатская — 115 случаев / 570 прививок;

Запорожская область — 485 случаев / 648 прививок;

Ивано-Франковская область — 102 случая / 252 прививки;

Киевская область — 384 случая / 820 прививок;

Кировоградская область — 134 случая / 92 прививки;

Луганская область — 213 случаев / 351 прививки;

Львовская область — 530 случаев / 2 тыс. 535 прививок;

Николаевская область — 281 случай / 937 прививок;

Одесская область — 522 случая / 1 тыс. 967 прививок;

Полтавская область — 445 случаев / 1 тыс. 66 прививок;

Ровенская область — 417 случаев / 431 прививка;

Сумская область — 267 случаев / 327 прививок;

Тернопольская область — 206 случаев / 110 прививок;

Харьковская область — 818 случаев / 1 тыс. 65 прививок;

Херсонская область — 222 случая / 424 прививки;

Хмельницкая область — 483 случая / 813 прививок;

Черкасская область — 445 случаев / 658 прививок;

Черновицкая область — 129 случаев / 425 прививок;

Черниговская область — 116 случаев / 481 прививка.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые из заболевших коронавирусом чувствуют симптомы заболевания даже спустя год после перенесения легкого/умеренного случая болезни. Около половины (53%) переболевших жалуются на один не проходящий до конца симптом из тех, которые проявились во время того, как они подхватили инфекцию.