Коронавирус в Украине — больше 400 смертей и 9 тыс. 590 новых заболевших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n153896-koronavirus-v-ukraine-bolshe-400-smertey-i-9-tys-590-novyh-zabolevshih-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 27 апреля, подхватили еще 9 тыс. 590 человек, от осложнений болезни умер 441 украинец.
Заболели 451 ребенок и 217 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 3 тыс. 623 человека;
- выздоровело — 20 тыс. 62 человека;
- осуществлено тестирований — 99 тыс. 112 (в том числе методом ПЦР — 43 тыс. 841, методом ИФА — 15 тыс. 489).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 47 тыс. 838 человек;
- выздоровело — 1 млн 616 тыс. 891 человек;
- летальных исходов — 43 тыс. 391;
- проведено ПЦР-тестов — 9 млн 335 тыс. 892.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 тыс. 70), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев — 1 тыс. 70 случаев / 1 тыс. 876 прививок;
- Винницкая область — 223 случая / 541 прививки;
- Волынская область — 356 случаев / 466 прививок;
- Днепропетровская область — 584 случая / 1 тыс. 894 прививки;
- Донецкая область — 811 случаев / 419 прививок;
- Житомирская область — 232 случая / 422 прививки;
- Закарпатская — 115 случаев / 570 прививок;
- Запорожская область — 485 случаев / 648 прививок;
- Ивано-Франковская область — 102 случая / 252 прививки;
- Киевская область — 384 случая / 820 прививок;
- Кировоградская область — 134 случая / 92 прививки;
- Луганская область — 213 случаев / 351 прививки;
- Львовская область — 530 случаев / 2 тыс. 535 прививок;
- Николаевская область — 281 случай / 937 прививок;
- Одесская область — 522 случая / 1 тыс. 967 прививок;
- Полтавская область — 445 случаев / 1 тыс. 66 прививок;
- Ровенская область — 417 случаев / 431 прививка;
- Сумская область — 267 случаев / 327 прививок;
- Тернопольская область — 206 случаев / 110 прививок;
- Харьковская область — 818 случаев / 1 тыс. 65 прививок;
- Херсонская область — 222 случая / 424 прививки;
- Хмельницкая область — 483 случая / 813 прививок;
- Черкасская область — 445 случаев / 658 прививок;
- Черновицкая область — 129 случаев / 425 прививок;
- Черниговская область — 116 случаев / 481 прививка.
Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые из заболевших коронавирусом чувствуют симптомы заболевания даже спустя год после перенесения легкого/умеренного случая болезни. Около половины (53%) переболевших жалуются на один не проходящий до конца симптом из тех, которые проявились во время того, как они подхватили инфекцию.