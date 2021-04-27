Беременность. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153882-nedonoshennost-mladencev-i-smert-chem-opasen-koronavirus-dlya-beremennyh.html

Ракурс

Коронавирус у беременных может протекать намного тяжелее, чем у остальных людей.

Оказалось, что именно беременные женщины в особой опасности из-за инфекции. Об этом сообщает Science alert.

Ученые Оксфордского университета выяснили, что СOVID-19 может быть гораздо опаснее и смертоноснее для беременных женщин, чем считалось ранее. Свои выводы они представили в статье, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics.

Так, в период с марта по октябрь 2020 года ученые наблюдали за 2 тыс. 130 беременными женщинами из 18 стран, при этом у 706 из них был диагностирован коронавирус. На каждую пациентку, инфицированную болезнью, приходились две беременные здоровые женщины из той же больницы на том же сроке. Ученые наблюдали за их состоянием вплоть до родов и выписки из больницы.

Во время исследования оказалось, что беременные женщины с коронавирусом оказались подвержены особому риску (на 50% выше) тяжелых инфекций, госпитализации в отделение интенсивной терапии и даже смерти.

Младенцы также в три раза чаще рождались недоношенными и имели другие осложнения. У бессимптомных пациентов риски были одинаковы с теми, кто не болел коронавирусом.

Напомним, ранее мы сообщали, что некоторые из заболевших коронавирусом чувствуют симптомы заболевания даже спустя год после перенесения легкого/умеренного случая болезни. Около половины (53%) переболевших жалуются на один не проходящий до конца симптом из тех, которые проявились во время того, как они подхватили инфекцию.

Источник: Science alert