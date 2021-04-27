Вагітність. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n153882-nedonoshenist-nemovlyat-i-smert-chym-nebezpechnyy-koronavirus-dlya-vagitnyh.html

Ракурс

Коронавірус у вагітних може протікати набагато важче, ніж в інших людей.

Виявилося, що саме вагітні жінки в особливій небезпеці через інфекцію. Про це повідомляє Science alert.

Вчені Оксфордського університету з’ясували, що COVID-19 може бути набагато небезпечнішим і смертоноснішим для вагітних жінок, ніж вважалося раніше. Свої висновки вони представили в статті, опублікованій у журналі JAMA Pediatrics.

Так, у період із березня по жовтень 2020 року вчені спостерігали за 2 тис. 130 вагітними жінками з 18 країн, при цьому в 706 з них був діагностований коронавірус. На кожну пацієнтку, інфіковану хворобою, припадали дві вагітні здорові жінки з тієї ж лікарні на тому ж терміні. Вчені спостерігали за їхнім станом аж до пологів і виписки з лікарні.

Під час дослідження виявилося, що вагітні жінки, хворі на коронавірус, виявилися схильні до підвищеного ризику (на 50% вище) важких інфекцій, госпіталізації у відділення інтенсивної терапії та навіть смерті.

Немовлята також утричі частіше народжувалися недоношеними й мали інші ускладнення. У безсимптомних пацієнтів ризики були однакові з тими, хто не хворів на коронавірус.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що деякі із захворілих на коронавірус відчувають симптоми захворювання навіть через рік після перенесення легкого/помірного випадку хвороби. Близько половини (53%) перехворілих скаржаться на як мінімум один симптом, що не проходить.

Джерело: Science alert