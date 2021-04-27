Річні тарифи на газ — Кабмін очікує зниження цін влітку. Фото: molbuk.ua

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Річні ціни на газ влітку мають знизити постачальники внаслідок зниження ціни на європейських хабах, вважають в уряді.

З 1 травня в Україні почне працювати так званий річний продукт. Це фіксована ціна на газ, яка буде діяти для українців наступні 12 місяців. Компанії не зможуть її підвищувати, — написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, влітку, коли ціна на газ на європейських хабах традиційно почне знижуватися, в українських компаній з’явиться більше можливостей щодо зниження ціни.

З 1 травня державна компанія НАК «Нафтогаз України» пропонує за річним тарифним планом газ ціною 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу. Але уряд очікує, що «Нафтогаз» та інші компанії влітку знизять ціни на річний продукт. Адже вони зацікавлені збільшувати або захищати свою частку на ринку та боротися за споживача. Саме конкуренція має підштовхнути газопостачальників знизити тарифи, — зазначив Шмигаль.

Також він сказав, що річний продукт — це ринковий інструмент та європейська практика, яка дозволяє захистити споживачів від коливань цін на газ та одночасно дає змогу зберегти всі переваги відкритого ринку газу.

Нагадаємо, в інфляційному звіті НБУ повідомили, що хоча ціна блакитного палива за підсумками 2021 року буде близькою до торішньої через поступове її зниження на європейських газових хабах протягом року і посилення конкуренції на внутрішньому ринку, тарифи на опалення і гаряче водопостачання зростатимуть.

Також українські постачальники назвали ціни газу на травень за умовами «річного тарифу». За кубометр газу тепер українцям доведеться заплатити у межах 7,99−13,5 грн. Усіх споживачів, які донині користувалися місячними пропозиціями, невдовзі компанії автоматично переведуть на річні тарифи.