Годовые тарифы на газ — Кабмин ожидает снижения цен летом. Фото: molbuk.ua

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Годовые цены на газ летом должны снизить поставщики в результате снижения цены на европейских хабах, считают в правительстве.

С 1 мая в Украине начнет работать так называемый годовой продукт. Это фиксированная цена на газ, которая будет действовать для украинцев следующие 12 месяцев. Компании не смогут ее повышать, — написал премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По его словам, летом, когда цена на газ на европейских хабах традиционно начнет снижаться, у украинских компаний появится больше возможностей для понижения цены.

С 1 мая государственная компания НАК «Нафтогаз Украины» предлагает в годовом тарифном плане газ по цене 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения. Но правительство ожидает, что «Нафтогаз» и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы, — написал Шмыгаль.

Также он сказал, что годовой продукт — это рыночный инструмент и европейская практика, которая позволяет защитить потребителей от колебаний цен на газ и одновременно сохранить все преимущества открытого рынка газа.

Напомним, в инфляционном отчете НБУ сообщили, что хотя цена голубого топлива по итогам 2021 года будет близкой к прошлогодней из-за постепенного ее снижение на европейских газовых хабах в течение года и усиления конкуренции на внутреннем рынке, тарифы на отопление и горячее водоснабжение будут расти.

Также украинские газопоставщики назвали цены на газ в мае 2021 года по условиям «годового тарифа». За кубометр газа теперь украинцам придется заплатить в пределах 7,96−13,5 грн. Всех потребителей, которые ранее пользовались месячными предложениями, вскоре компании автоматически переведут на годовые тарифы.