Драка с полицией из-за МАФов в Киеве - 14 задержанных

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Драка с полицией произошла во время демонтажа МАФов в Киеве 27 апреля, поскольку владельцы киосков попытались воспрепятствовать их износу. Правоохранители задержали 14 участников конфликта. По данным правоохранителей, инцидент произошел близ незаконно установленных киосков на улице Регенераторной.

Лица нарушителей выясняются. Полиция начала уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, — сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник.

Известно, что на 11 участников инцидента составлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Напомним, 27 апреля с 5.00 в Днепровском районе Киева проходил масштабный демонтаж нелегальных МАФов. Работу по демонтажу выполняло коммунальное предприятие «Киевблагоустройство». Порядок охраняли около 200 правоохранителей.