Погода в мае. Фото: Istock

https://racurs.ua/n153877-nastoyaschee-leto-i-nochnye-zamorozki-kakoy-budet-pogoda-v-mae.html

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Погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето.

Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики сообщают, что абсолютный минимум температуры воздуха составит 0−6° мороза, а в Карпатах и на северо-востоке температура опустится до 7−10° мороза, на побережье морей местами будет наблюдаться 0−3° тепла. Заморозки будут фиксировать в первой половине месяца, а во второй половине мая заморозки будут наблюдаться в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах.

Абсолютный максимум температуры воздуха составит 31−37° тепла. Такие температуры будут фиксировать на юге Одесской области, на Луганщине и в Крыму. На украинском полуострове температура достигнет 38−39°, а в горах 22−30° тепла.

Средняя месячное количество осадков составит 22−60 мм, в западных, Винницкой областях, в горах Крыма 62- 81 мм, на Прикарпатье и в Карпатах 85−148 мм.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха от +15° в сторону повышения является климатическим показателем начала лета, которое происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге — в первой) декаде мая. Месячное количество осадков ожидается в западных областях на уровне 62−89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28−50 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Средняя месячная температура предполагается на уровне 15−18°, в горах 11−13° тепла, на 1−1,5° выше средних многолетних значений.

Напомним, ранее мы сообщали, что май прошлого года оказался самым холодным в новом тысячелетии, а метеорологическое лето в Киев так и не пришло. Среднемесячная температура воздуха составила 12,4° тепла, на 2,8° по Цельсию ниже климатической нормы.

Источник: Укргидрометцентр