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Погода в мае. Фото: Istock
Настоящее лето и ночные заморозки — какой будет погода в маеhttps://racurs.ua/n153877-nastoyaschee-leto-i-nochnye-zamorozki-kakoy-budet-pogoda-v-mae.htmlРакурс
Погода в мае будет преимущественно теплой, а во второй половине месяца в Украину придет настоящее лето.
Средняя месячная температура воздуха составит 13−17° тепла, в горных районах 7−12° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Синоптики сообщают, что абсолютный минимум температуры воздуха составит 0−6° мороза, а в Карпатах и на северо-востоке температура опустится до 7−10° мороза, на побережье морей местами будет наблюдаться 0−3° тепла. Заморозки будут фиксировать в первой половине месяца, а во второй половине мая заморозки будут наблюдаться в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах.
Абсолютный максимум температуры воздуха составит 31−37° тепла. Такие температуры будут фиксировать на юге Одесской области, на Луганщине и в Крыму. На украинском полуострове температура достигнет 38−39°, а в горах 22−30° тепла.
Средняя месячное количество осадков составит 22−60 мм, в западных, Винницкой областях, в горах Крыма 62- 81 мм, на Прикарпатье и в Карпатах 85−148 мм.
Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха от +15° в сторону повышения является климатическим показателем начала лета, которое происходит преимущественно во второй (на Закарпатье и юге — в первой) декаде мая. Месячное количество осадков ожидается в западных областях на уровне 62−89 мм (в Карпатах до 134 мм), на остальной территории 28−50 мм, что в пределах средних многолетних значений.
Средняя месячная температура предполагается на уровне 15−18°, в горах 11−13° тепла, на 1−1,5° выше средних многолетних значений.
Напомним, ранее мы сообщали, что май прошлого года оказался самым холодным в новом тысячелетии, а метеорологическое лето в Киев так и не пришло. Среднемесячная температура воздуха составила 12,4° тепла, на 2,8° по Цельсию ниже климатической нормы.
Источник: Укргидрометцентр
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