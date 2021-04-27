Зеленский проверил блиндажи и окопы ВСУ близ Крыма (ФОТО)https://racurs.ua/n153876-zelenskiy-proveril-blindaji-i-okopy-vsu-bliz-kryma-foto.htmlРакурс
Владимир Зеленский проинспектировал передовые позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины на админгранице с оккупированным Крымом во время рабочей поездки в Херсонскую область 27 апреля.
Зеленский посетил базовый лагерь защитников Украины близ села Чаплинка, а также побывал на передовой, где осмотрел блиндажи и окопы и коротко пообщался с военнослужащими.
Об этом во вторник сообщает пресс-служба Офиса президента.
Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, бригад… То, что войска отводят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны , — заявил Зеленский.
Кроме этого, глава государства осмотрел в военном модульном городке спальный, санитарный модули и полевой спортзал.
Также президент Украины передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.