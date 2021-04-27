Зеленский проверил блиндажи и окопы ВСУ близ Крыма

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Владимир Зеленский проинспектировал передовые позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины на админгранице с оккупированным Крымом во время рабочей поездки в Херсонскую область 27 апреля.

Зеленский посетил базовый лагерь защитников Украины близ села Чаплинка, а также побывал на передовой, где осмотрел блиндажи и окопы и коротко пообщался с военнослужащими.

Об этом во вторник сообщает пресс-служба Офиса президента.

Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, бригад… То, что войска отводят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны , — заявил Зеленский.

Кроме этого, глава государства осмотрел в военном модульном городке спальный, санитарный модули и полевой спортзал.

Также президент Украины передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры.