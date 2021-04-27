Зеленський перевірив бліндажі та окопи ЗСУ поблизу Криму

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Ракурс

Володимир Зеленський проінспектував передові позиції військовослужбовців Збройних сил України на адмінмежі з окупованим Кримом під час робочої поїздки до Херсонської області 27 квітня.

Зеленський відвідав базовий табір захисників України біля села Чаплинка, а також побував на передовій, де оглянув бліндажі та окопи й коротко поспілкувався з військовослужбовцями.

Про це у вівторок інформує прес-служба Офісу президента.

Бачимо наші позиції, перевіряємо готовність з точки зору техніки, наших бійців, бригад… Те, що війська відходять, не значить, що армія не повинна бути готовою до того, що може в будь-який момент бути повернення військ до кордонів нашої країни, — заявив Зеленський.

Окрім цього, глава держави оглянув у модульному містечку для військових спальний, санітарний модулі та польовий спортивний зал.

Також президент України передав двом військовим підрозділам прилади нічного бачення та тепловізори.