Напівоголені семикласниці фотографувались на цвинтарі на Полтавщині. Фото: Кременчук оперативний

https://racurs.ua/ua/n153875-napivogoleni-semyklasnyci-fotografuvalys-na-cvyntari-na-poltavschyni.html

Ракурс

В Полтавській області неповнолітні школярки робили напівголі фото на кладовищі, їх батьків викликали в суд.

Кременчуцький районний суд розглянув кілька схожих судових справ, які стосувалися невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей. Про це повідомляє видання «Кременчук оперативний».

Батьки мали пояснити поведінку дітей, які курили, фотографувалися в напівоголеному вигляді на цвинтарі та викладали відверті фотографії в соцмережах.

Суд визнав батьків усіх трьох дівчаток винними у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 184 Адміністративного кодексу (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Суд призначив адміністративне стягнення у виді попередження. Також з батьків стягнули судовий збір по 454 грн з кожного обвинувачуваного.

Нагадаємо, в Одесі розлючений батько приклав пістолета до скроні стоматолога через те, що його донька розплакалася на прийомі лікаря

Джерело: «Кременчук оперативний»