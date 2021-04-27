Полуобнаженные семиклассницы фотографировались на кладбище на Полтавщине

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Ракурс

В Полтавской области несовершеннолетние школьницы делали полуголые фото на кладбище, их родителей вызвали в суд.

Кременчугский районный суд рассмотрел несколько похожих судебных дел, касающихся неисполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. Об этом сообщает издание «Кременчуг оперативный».

Родители должны были объяснить поведение детей, которые курили, фотографировались в полуобнаженном виде на кладбище и публиковали откровенные фотографии в соцсетях.

Суд признал родителей всех трех девочек виновными в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 184 Административного кодекса (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Суд назначил административное наказание в виде предупреждения. Также из родителей взыскали судебные расходы по 454 грн с каждого обвиняемого.

Напомним, в Одессе разъяренный отец приложил пистолет к виску стоматолога из-за того, что его дочь расплакалась на приеме врача.

Источник: «Кременчуг оперативный»