Зеленский. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n153874-minsk-doljen-byt-gibkim-k-peregovoram-nujno-privlech-novye-strany-zelenskiy.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, предлагает включить другие страны в мирные переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

Таким образом удастся скорее завершить войну, считает президент. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, такое «расширение» можно рассматривать как увеличение Нормандского формата или создание другого, параллельного формата с другими странами. Также президент Зеленский выступил за обновление минского переговорного процесса.

Я считаю, что «Минск» должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать «Минск». Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены, — сказал он.

Зеленский добавил, что сейчас в рамках минского формата активно проходят переговоры, в частности, в рабочих группах Трехсторонней контактной группы. Он заявил, что в ближайшее время все стороны должны прийти к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня.

Он отметил, что совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России создали возможности для деэскалации, но гарантировать то, что российские войска не вернутся, пока нельзя.

Напомним, ранее мы сообщали, что война на Донбассе унесла жизнь еще одного украинского военного. 27 апреля подорвался автомобиль с украинскими солдатами. В результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский военный, трое ранены.

Источник: пресс-служба Зеленского