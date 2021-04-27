Потери на Донбассе — взорвалась машина с украинскими военными, фото — Буквы

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Ракурс

Война на Донбассе унесла жизнь еще одного украинского военного. 27 апреля подорвался автомобиль с украинскими солдатами.

В результате подрыва автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб украинский военный, трое ранены, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил. Инцидент произошел в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

Пострадавших военных доставили в медучреждение и оказали помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

На место происшествия выехали руководители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

«Ракурс» сообщал, что 26 апреля от пули вражеского снайпера погиб Иван Ковалевский с позывным «Африка». Он был уроженцем села Коленки Ивано-Франковской области. В штабе ООС «Новынарне» впоследствии не подтвердили гибель солдата в результате снайперского обстрела.