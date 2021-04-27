Втрати на Донбасі — підірвалося авто з українськими військовими, фото — Букви

https://racurs.ua/ua/n153866-vtraty-na-donbasi-pidirvalosya-avto-z-ukrayinskymy-viyskovymy.html

Ракурс

Війна на Донбасі забрала життя ще одного українського військового. 27 квітня підірвався автомобіль з українськими солдатами.

Внаслідок підриву автомобіля на невідомому вибуховому пристрої загинув український військовий, троє поранені, повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил. Інцидент стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

Постраждалих військових доставили до медзакладу і надали допомогу. Стан їхнього здоров’я задовільний.

На місце події виїхали керівники військової частини і робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

«Ракурс» повідомляв, що 26 квітня від кулі ворожого снайпера загинув Іван Ковальовський з позивним «Африка». Він був уродженцем села Колінки Івано-Франківської області. В штабі ООС «Новинарні» згодом не підтвердили загибель солдата в результаті снайперського обстрілу.